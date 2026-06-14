Великобритания впервые перехватила российский танкер "теневого флота"

В воскресенье британские военные перехватили танкер "теневого флота" России, который пытался пройти через пролив Ла-Манш.

Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

Глава британского правительства заявил, что отдал приказ Вооруженным силам перехватить нефтяной танкер "теневого флота", который пытался пройти через Ла-Манш. Стармер заявил, что эта операция стала очередным ударом по России за ее войну против Украины.

"Эта успешная операция наносит очередной удар по России и напоминает тем, кто подпитывает войну Путина в Украине, что мы не позволим им скрыться. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этой операции, в частности наши Вооруженные силы и правоохранителей, которые обеспечивают безопасность этой страны 24 часа в сутки, 365 дней в году", – написал премьер-министр Великобритании.

В марте премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился, что Вооруженные силы и правоохранительные органы Великобритании теперь смогут перехватывать суда, попавшие под санкции Великобритании и проходящие транзитом через британские воды.

Великобритания неоднократно участвовала в операциях Франции по задержанию подсанкционных танкеров "теневого флота" РФ. Последний раз это произошло 31 мая в Атлантическом океане. Перехват нефтяного танкера "теневого флота" РФ Tagor произошел на расстоянии более 400 морских миль (740 километров) к западу от крайней точки Бретани.

Судно вышло из порта российского Мурманска под фальшивым флагом Камеруна и направлялось в Лимбе, портовый город на западе этой африканской страны.

На прошлой неделе Франция взяла под стражу гражданина России, капитана танкера "теневого флота" Tagor; ему грозит год заключения и штраф.