Лидеры ЕС 19 июня обсудят усиление Восточного фланга в ответ на вторжение дронов.

Во время заседания Европейского совета 18-19 июня в Брюсселе лидеры государств-членов Европейского Союза обсудят ответ на недавние систематические вторжения беспилотников в воздушное пространство ЕС, в частности, касательно усиления Восточного фланга Евросоюза.



Об этом говорится в письме-приглашении к лидерам ЕС от президента Европейского совета Антониу Кошты, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".



На саммите лидеров ЕС в Брюсселе 18-19 июня будет обсужден ответ Евросоюза на вторжение дронов в его воздушное пространство.



"Недавние вторжения беспилотников в воздушное пространство ЕС, включая падение российского беспилотника со взрывчаткой на жилой дом в Румынии, подчеркивают насущность продвижения нашей общей повестки дня по готовности к обороне, в частности путем укрепления восточного фланга ЕС", – говорится в письме.



Антониу Кошта констатировал, что в ЕС уже "был достигнут прогресс в расходах на оборону и возможностях" – тем не менее, по его словам, многое еще предстоит сделать.



По информации источников "ЕвроПравды", обсуждение относительно ответа на дроновые угрозы ЕС состоится 19 июня.



Как сообщала "Европейская правда", ночью 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилой многоэтажки в румынском Галаце и взорвался, проломив его и вызвав пожар в коридоре квартиры на верхнем этаже. Пострадали двое ее жителей.



В то же время, истребители НАТО уже дважды сбили беспилотники над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией. Беспилотников, которые разбились сами или вылетели из воздушного пространства "друзей Украины", за последние месяцы были десятки.