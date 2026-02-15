Канада присоединилась к программе ЕС по перевооружению

Канада официально присоединилась к программе ЕС SAFE по содействию перевооружению европейских государств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в сети X.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс и министр обороны Канады Дэвид Макгинти подписали соглашение о сотрудничестве в рамках инструмента SAFE.

SAFE – это финансовый инструмент ЕС, который поддерживает государства, желающие инвестировать в оборонное промышленное производство путем совместных закупок, сосредотачиваясь на приоритетных возможностях.

"Соглашение укрепляет нашу коллективную безопасность, поддерживает развитие ключевых оборонных возможностей и предоставляет канадской промышленности доступ к европейским оборонным рынкам, одновременно внося вклад в европейскую и украинскую безопасность", – заявил Макгинти, его слова цитирует CBC News.

Как известно, участники программы SAFE за пределами ЕС должны внести финансовый вклад в ее реализацию.

Это стало препятствием для Великобритании, которая также хотела присоединиться к SAFE, но не согласилась с размером вступительного взноса.

В конце января Европейская комиссия утвердила вторую группу национальных оборонных планов в рамках инициативы SAFE (Security Action for Europe), которая предусматривает выделение миллиардных кредитов восьми странам-членам для срочного усиления их боеготовности.

В частности, план Польши предусматривает получение почти 44 млрд евро – больше всего среди всех государств-участников программы.