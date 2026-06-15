Еврокомиссия и Франция подпишут соглашение о займе на перевооружение на 15,1 млрд евро

Европейская комиссия и Франция в среду подпишут соглашение о выделении 15,1 млрд евро займов на оборонные нужды в рамках программы SAFE.

Об этом стало известно Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Этот заем является частью программы кредитования ЕС SAFE, цель которой – мобилизация 150 млрд евро для ускорения расходов на оборону и совместных закупок в Европейском Союзе.

Комиссия сейчас подписывает окончательные соглашения с государствами-членами по займам. Первой соглашение по SAFE подписала Польша, которая также является крупнейшим бенефициаром программы. Страна получит более 40 млрд евро в рамках программы SAFE.

В программе по перевооружению участвуют 19 стран Европейского Союза.

В апреле Совет Европейского Союза принял решение о предоставлении займов на оборонные нужды Чехии и Франции в рамках инициативы SAFE. Для Чехии предусмотрено до 2,06 млрд евро, из которых 309 млн евро – аванс.

Франция в свою очередь может получить до 15,09 млрд евро, включая аванс около 2,26 млрд евро.