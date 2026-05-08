Польша первой в ЕС подписала соглашение о займе в рамках программы перевооружения SAFE

Польша 8 мая официально подписала соглашение о займе на более 40 млрд евро в рамках программы ЕС по поддержке перевооружения SAFE – став первой из стран-членов, кто сделал это.

В пятницу 8 мая в Варшаве состоялось подписание польского соглашения об участии в программе ЕС SAFE, по которой страна сможет получить до 43,7 млрд евро на оборонные расходы в форме займов с низким процентом.

Соглашение со стороны Польши подписали министры обороны и финансов, со стороны Брюсселя – еврокомиссары по вопросам бюджета и обороны.

Польша стала первой из заинтересованных в участии 19 стран-членов, которым утвердили соглашение. Следующей должна стать Литва, куда еврокомиссары отправятся сразу из Варшавы.

Премьер-министр Дональд Туск назвал подписание соглашения знаковым моментом в истории Польши и ЕС, и подчеркнул, что с этими средствами страна станет более защищенной.

"Это огромная сумма, которая будет непосредственно инвестироваться в польскую безопасность, польский ОПК, польские компании, которые сотрудничают с оборонпромом, в наши технологические возможности... Все мы надеемся избежать открытой войны – но мы знаем в какие времена и в каком месте живем. Поэтому мы хотим быть уверены, что польская армия и оборонпром будут готовы ко всем вызовам", – отметил он.

Специальная уполномоченная правительства Польши по программе SAFE Магдалена Собковьяк-Чарнецкая отметила, что уже в ближайшие дни планируется подписание десятков контрактов на поставку вооружения и техники.

Как сообщалось ранее, Польша рассчитывает получить авансовый платеж в размере примерно 6,5 млрд евро до конца месяца. Выплата средств зависит от завершения внутренних процедур в Еврокомиссии.

Напомним, вопрос участия в программе SAFE стал темой спора между президентом Каролем Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

Президент Навроцкий ветировал закон об участии страны в программе SAFE и внес свою инициативу.

Правительство нашло способ постановило обойти это препятствие и все же присоединиться к механизму. Однако кредитные средства можно будет потратить только на военные структуры и нельзя будет привлечь в сопутствующие ведомства – например, на финансирование Пограничной службы.