Єврокомісія та Франція підпишуть угоду про позику на переозброєння на 15,1 млрд євро

Європейська комісія та Франція у середу підпишуть угоду про виділення 15,1 мільярда євро позик на оборонні потреби в рамках програми SAFE.

Про це стало відомо Bloomberg, пише "Європейська правда".

Ця позика є частиною програми кредитування ЄС SAFE, метою якої є мобілізація 150 мільярдів євро для прискорення витрат на оборону та спільних закупівель у Європейському Союзі.

Комісія зараз підписує остаточні угоди з державами-членами щодо позик. Першою угоду щодо SAFE підписала Польща, яка також є найбільшим бенефіціаром програми. Країна отримає понад 40 млрд євро у межах програми SAFE.

У програмі з переозброєння беруть участь 19 країн Європейського Союзу.

У квітні Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання позик на оборонні потреби Чехії та Франції в межах ініціативи SAFE. Для Чехії передбачено до 2,06 млрд євро, з яких 309 млн євро – аванс. Франція своєю чергою може отримати до 15,09 млрд євро, включно з авансом близько 2,26 млрд євро.