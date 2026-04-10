Совет ЕС одобрил финансирование в рамках программы SAFE для Чехии и Франции

Совет Европейского Союза принял решение о предоставлении финансовой помощи Чехии и Франции в рамках инициативы ЕС по перевооружению SAFE.

Об этом говорится в заявлении, пишет "Европейская правда".

Речь идет о финансировании в форме займов: для Чехии предусмотрено до 2,06 млрд евро, из которых 309 млн евро – аванс.

Франция в свою очередь может получить до 15,09 млрд евро, включая аванс около 2,26 млрд евро.

Финансирование было одобрено после положительной оценки Европейской комиссией национальных оборонных инвестиционных планов Чехии и Франции.

Ожидается, что первые выплаты поступят уже в ближайшие недели и позволят странам закупить современное оборудование и повысить боеготовность.

Решение стало продолжением предыдущих этапов финансирования, в рамках которых помощь уже получили ряд государств-членов ЕС, в частности Польша, Италия, Испания и другие.

В Совете ЕС отметили, что инструмент SAFE позволяет странам ЕС инвестировать в оборонное производство через совместные закупки приоритетных ресурсов.

Его цель – уменьшить зависимость от внешних поставщиков, усилить стратегическую автономию и повысить готовность к современным вызовам безопасности.

Как заявил министр обороны Кипра Василис Палмас, укрепление оборонной готовности является ключевым приоритетом, а SAFE должен обеспечить способность ЕС эффективно реагировать на угрозы будущего.

Как отмечается, 28 ноября Чехия и Франция подали свои запросы на финансовую помощь и соответствующие планы инвестиций в оборонную промышленность.

А 25 марта Европейская комиссия одобрила национальные оборонные планы Франции и Чехии в рамках инициативы ЕС по перевооружению SAFE.

Ранее Совет уже одобрил планы для 16 государств-членов, которые изъявили желание присоединиться к механизму SAFE. Среди них – Польша, где программа по перевооружению вызвала политические дискуссии и стала главным предметом споров между президентом Каролем Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

12 марта Навроцкий объявил, что решил наложить вето на закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение.

Вместо этого Навроцкий представил свою версию программы по перевооружению "SAFE 0%", средства для которой будут поступать из бюджета Польши.

После вето польского президента относительно программы SAFE правительство приняло постановление о выделении средств на оборону, которое позволит Польше присоединиться к механизму.