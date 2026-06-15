Сибига на Совете ЕС по иностранным делам: Европе нужен противобаллистический щит

Министр иностранных дел Андрей Сибига после очередной российской атаки призвал европейских партнеров работать над противобаллистической обороной континента и усилить Украину средствами ПВО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в выступлении на Совете ЕС по иностранным делам, сообщила пресс-служба МИД.

Выступая перед министрами стран ЕС в онлайн-формате, Сибига отметил, что противобаллистическая оборона должна стать общим делом всей Европы и призвал партнеров найти любые возможности, чтобы обеспечить Украину этими средствами.

"Стратегически нам нужен европейский противобаллистический щит. Речь идет о безопасности Европы и ее стратегической автономии", – сказал глава МИД.

Он также проинформировал министров о последствиях массированного удара России по Украине в ночь на 15 июня, в результате которого в Киеве погибли по меньшей мере четыре человека и почти 30 получили ранения, а также пострадал комплекс Киево-Печерской лавры.

Глава МИД поблагодарил ЕС за одобрение нового санкционного пакета против России. Он также прокомментировал заявления Владимира Путина во время разговора с президентом США Дональдом Трампом о якобы готовности встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. Сибига назвал это очередным издевательством над мирными усилиями.

"Президент Владимир Зеленский готов к встрече для достижения реального прогресса. Он готов взять на себя эту ответственность. Сейчас необходимо объединенное давление на Россию, чтобы обеспечить проведение такой встречи", – добавил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после очередного массированного обстрела Украины Россией заявила, что лидеры стран G7 на саммите во Франции обсудят усиление давления на РФ для окончания войны.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на реакцию стран G7 в ответ на массированные российские удары по украинским городам.