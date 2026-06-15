Правительство Италии об ударе России по Киево-Печерской лавре: демонстрирует нежелание переговоров

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава МИД Антонио Таяни осудили массированную российскую атаку на Украину в ночь на 15 июня, во время которой была повреждена Киево-Печерская лавра.

Заявления чиновников цитирует агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

Глава итальянского правительства, комментируя очередную российскую атаку, подчеркнула необходимость продолжения поддержки Украины.

"Столкнувшись с жестокими атаками России, мы не можем отворачивать взгляд. Солидарность является фундаментальной. Когда атаки не останавливаются даже перед тысячелетними символами христианства, нам нужна твердая поддержка Киева", – заявила Мелони.

Премьер Италии отметила, что поддержка Украины и усилия по завершению войны будут центральными темами на саммите G7, который состоится во французском Эвьяне 15-17 июня.

В свою очередь министр иностранных дел страны Антонио Таяни заявил, что атаки России на объекты культурного наследия ЮНЕСКО свидетельствуют о ее нежелании садиться за стол мирных переговоров.

"Атаки на объект ЮНЕСКО действительно чрезвычайно серьезны. Они демонстрируют, что Россия не хочет садиться за стол переговоров. Киев также является религиозной столицей, поэтому Россия должна быть осторожной, чтобы не оскорбить чувства всех христиан и православных в России. Кремль допускает серьезные ошибки, что свидетельствует о его затруднительном положении. Сейчас мы должны продолжать оказывать давление, чтобы наконец состоялась встреча между обеими сторонами", – заявил министр в Люксембурге, где он участвует в заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ничто не может оправдать нападение России, в результате которого пострадал объект из Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после очередного массированного обстрела Украины Россией заявила, что лидеры стран G7 на саммите во Франции обсудят усиление давления на РФ для окончания войны.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на реакцию стран G7 в ответ на массированные российские удары по украинским городам.