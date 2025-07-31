В Германии на 9 месяцев закрыли важную железнодорожную ветку между Берлином и Гамбургом

В Германии опасаются "ада для путешественников" из-за 9-месячного закрытия на модернизацию важного участка железной дороги между Берлином и Гамбургом.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

С 1 августа железнодорожная ветка между Берлином и Гамбургом будет полностью закрыта на 9 месяцев для капитальной модернизации.

В связи с этим значительные территории Бранденбурга и Мекленбурга-Передней Померании остаются фактически без железнодорожного сообщения, и для тысяч людей это создаст проблемы с доездом на работу в Берлин и Гамбург. Таких ежедневно – около 30 тысяч пассажиров. Для тех, кто на поезде добирался в одну сторону полтора часа, после закрытия ветки это время увеличится до 2 часов, а то и больше.

Участок железной дороги между Берлином и Гамбургом является одним из около 40, которые по плану должны пройти серьезную модернизацию до середины 30-х годов. Обычно в подобных случаях оставляли рабочим по крайней мере один путь, но в этот раз из-за масштабов работ решили прибегнуть к полному перекрытию.

В прошлом году первой прошла модернизация линия между Франкфуртом и Мангеймом.

Изначально участок должны были закрыть на 5 месяцев, но после переоценки продлили этот срок до 9 месяцев. План предусматривает полное обновление 165 километров путей, ремонт 61 км путей, а также обновление другого железнодорожного оборудования. Стоимость проекта – 2,2 млрд евро.

В июне стало известно, что Deutsche Bahn не укладывается в первоначальные планы модернизации сети, поэтому его продлят на 4 года.

Как рассчитывают, модернизация должна существенно улучшить пунктуальность поездов дальнего следования, которая в прошлом году побила антирекорд с 1994 года. В 2024 году немецкий железнодорожный концерн выплатил рекордные 196,8 млн евро в качестве компенсации за опоздания и отмену поездов.