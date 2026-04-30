В Германии начинают капитальный ремонт одной из самых загруженных веток железной дороги

С мая немецких пассажиров в течение более двух месяцев ожидают перебои на железной дороге из-за капитального ремонта ветки между Гамбургом и Ганновером – одной из самых загруженных в стране.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

С 1 мая на железнодорожной ветке между Гамбургом и Ганновером начинается первый этап масштабных модернизационных работ, что создаст немалые проблемы для постоянных пассажиров на этом направлении.

Ветка является одной из самых загруженных в Германии и работает на пределе своей пропускной способности. В частности, она является ключевым маршрутом для международных железнодорожных перевозок из порта Гамбурга на юг Германии и в другие страны Европы. По этому участку проходит примерно каждый четвертый грузовой поезд в Германии.

Deutsche Bahn начнет капитальное обновление секции длиной 163 км, что предусматривает замену или обновление всей инфраструктуры. Должны заменить около 66 км путей и десятки стрелок.

Работы начинают с целью существенно повысить надежность и долговечность инфраструктуры.

По ориентировочному плану, ремонт продлится с 1 мая по 10 июля, ветку будут закрывать для движения отдельными секциями и во время этих периодов поезда не будут курсировать совсем.

Из-за ремонтов поезда дальнего следования и грузы будут направлять в объезд, что существенно продлит время в пути (так, например, экспресс из Франкфурта в Гамбург будет ехать на 45 минут дольше), а многие региональные электрички временно отменят, заменяя автобусами.

Масштабную модернизацию железной дороги проводят также между Берлином и Гамбургом.

Первоначальный план модернизационных работ на железной дороге продлили на четыре года.