В ОПУ раскрыли подробности встреч Зеленского на саммите G7 во Франции

Президент Владимир Зеленский во вторник находится во Франции для участия во встречах с лидерами государств в рамках саммита "Группы семи" (G7).

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда".

По его словам, после короткой встречи "на ходу" с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский примет участие в специальном заседании G7-Украина.

Далее у него запланированы двусторонние встречи с участниками саммита: федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Канады Марком Карни, директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Будут также другие встречи, о которых обещают сообщить ближе к запланированному времени.

Накануне во Францию для участия в саммите G7 прибыл президент США Дональд Трамп, который заявил, что Владимир Зеленский и правитель РФ Владимир Путин "открыты для того, чтобы что-то сделать" в отношении завершения войны в Украине.

В понедельник Зеленский рассказал, что предлагал встретиться с Путиным на саммите G7 во Франции для переговоров о прекращении войны, но Россия "не была готова говорить".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после очередного массированного обстрела Украины Россией заявила, что лидеры стран G7 на саммите во Франции обсудят усиление давления на РФ для прекращения войны.