Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что мирное соглашение с Ираном уже подписано, а Ормузский пролив уже "частично" открыт для судоходства.

Об этом он заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед саммитом G7 в Эвиане, пишет "Европейская правда".

В понедельник Трамп заявил, что США уже заключили меморандум о взаимопонимании с Ираном, а официальная церемония подписания состоится в эту пятницу. По словам президента США, благодаря соглашению судоходство в Ормузском проливе уже частично возобновилось.

"Соглашение полностью подписано. А пролив уже частично открыт. Как вы знаете, они проводят небольшие поиски нескольких мин, которые уже нашли. Но, по сути, корабли уже начинают выходить. В пятницу он будет полностью открыт", – сказал Трамп.

Глава Белого дома сообщил журналистам, что текст меморандума будет обнародован "достаточно скоро", вероятно, после его подписания в эту пятницу.

"Это очень мощный документ, и я хочу, чтобы его обнародовали, так что, вероятно, достаточно скоро. Я бы сказал, что где-то после пятницы", – сказал он.

Трамп также предположил, что он может принять участие в церемонии подписания соглашения в швейцарском городе Женева, куда едет вице-президент США Джей Ди Венс.

В понедельник СМИ сообщили, что президент и вице-президент США, а также спикер парламента Ирана подписали меморандум о взаимопонимании между странами в электронном формате.

Сообщалось, что окончательный проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном охватывает ряд вопросов – от ядерных работ Тегерана до разблокирования Ормузского пролива и отказа США от санкций против иранской нефти.