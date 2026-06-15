СМИ: в Литве может смениться премьер-министр

В Литве в конце переговоров по формированию новой коалиции лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс решил занять должность премьер-министра, заменив на этом посту Ингу Ругинене.

Об этом стало известно порталу Lrytas, сообщает "Европейская правда".

По данным портала, он уже сообщил об этом решении своим ближайшим соратникам. Это означает, что политик должен будет отказаться от должности мэра Йонавы и вместе с семьей переехать в Вильнюс.

О своем решении занять пост главы правительства Синкявичюс должен сообщить на заседании совета Социал-демократической партии, которое должно состояться в ближайшие дни.

Портал отмечает, что Синкявичюс как лидер партии получит широкую поддержку.

Что касается действующей главы правительства Инги Ругинене, то, по данным источников портала, она выразила желание вернуться на должность министра социальной защиты и труда.

Еще несколько недель назад во время беседы с Ругинене Синкявичюс пообещал ей выполнить все ее карьерные пожелания. Сейчас министерством руководит социал-демократка Юрате Зайлскене.

В начале июня социал-демократы решили исключить из коалиции ультраправую партию "Заря Немана" и вместо нее сформировать большинство с Союзом демократов "Во имя Литвы".

В пятницу сообщалось, что обновленная коалиция, из которой исключили ультраправых, завершила подготовку коалиционного соглашения – его еще должны окончательно утвердить лидеры политсил.

Проблемы в коалиции в Литве назревали длительное время. Так, еще в январе премьеру пришлось уверять, что правящая коалиция продолжает существовать, пока в ее партии не примут другое решение.

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