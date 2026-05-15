Немецкая разведка отдала предпочтение французской компании по ИИ, а не американской Palantir

Федеральное ведомство по защите конституции (BfV), внутренняя разведка Германии, отдала предпочтение французской компании, специализирующейся на искусственном интеллекте, а не американскому гиганту в сфере безопасности Palantir, стремясь уменьшить зависимость Европы от американских технологий.

Об этом сообщают немецкие СМИ, а также Politico, пишет "Европейская правда".

По сообщениям СМИ, BfV планирует использовать программное обеспечение ArgonOS от ChapsVision для анализа структурированных и неструктурированных данных и их подготовки для людей.

Руководитель BfV Зинан Зелен заявил в декабре, что его ведомство хочет полагаться на европейские альтернативы Palantir.

Несколько ведомств во Франции уже используют это программное обеспечение, в частности, внутренняя разведка DGSI.

Это решение принято на фоне более широкой немецкой дискуссии о роли Palantir в инфраструктуре безопасности страны. Некоторые немецкие полицейские подразделения уже используют программное обеспечение этой компании.

Критики предупреждают о рисках для защиты данных, основных прав и зависимости от американского поставщика.

Генеральный директор Palantir Алекс Карп недавно выступил против немецкого скептицизма, утверждая, что программное обеспечение его компании уже используется на "каждом серьезном поле боя в мире".

