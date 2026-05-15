Немецкая разведка отдала предпочтение французской компании по ИИ, а не американской Palantir
Федеральное ведомство по защите конституции (BfV), внутренняя разведка Германии, отдала предпочтение французской компании, специализирующейся на искусственном интеллекте, а не американскому гиганту в сфере безопасности Palantir, стремясь уменьшить зависимость Европы от американских технологий.
Об этом сообщают немецкие СМИ, а также Politico, пишет "Европейская правда".
По сообщениям СМИ, BfV планирует использовать программное обеспечение ArgonOS от ChapsVision для анализа структурированных и неструктурированных данных и их подготовки для людей.
Руководитель BfV Зинан Зелен заявил в декабре, что его ведомство хочет полагаться на европейские альтернативы Palantir.
Несколько ведомств во Франции уже используют это программное обеспечение, в частности, внутренняя разведка DGSI.
Это решение принято на фоне более широкой немецкой дискуссии о роли Palantir в инфраструктуре безопасности страны. Некоторые немецкие полицейские подразделения уже используют программное обеспечение этой компании.
Критики предупреждают о рисках для защиты данных, основных прав и зависимости от американского поставщика.
Генеральный директор Palantir Алекс Карп недавно выступил против немецкого скептицизма, утверждая, что программное обеспечение его компании уже используется на "каждом серьезном поле боя в мире".
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц поделился, что сейчас не советовал бы своим детям поездку в США, так как там сложился "определенный социальный климат".
Президент США Дональд Трамп ранее набросился на Мерца после того, как немецкий лидер сказал, что Иран "унижает" США.
Впоследствии Трамп объявил о выводе 5 тысяч американских военных из Германии.