Германия и Польша готовятся подписать новое соглашение в сфере обороны

Германия и Польша в среду готовятся подписать новое соглашение в сфере обороны, чтобы укрепить европейское военное сотрудничество в условиях обострения напряженности с Россией и роста неопределенности в отношении участия США в делах Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В последние годы отношения между двумя соседними странами стали более прагматичными на фоне полномасштабной войны России против Украины в 2022 году и прихода к власти либерального правительства в Польше в 2023 году.

В то время как США рассматривают возможность частичного сокращения своего военного присутствия в Европе, Польша стремится обеспечить, чтобы основные европейские союзники играли более значительную роль в защите восточного фланга континента.

В свою очередь Германия ищет партнеров в рамках своих усилий по возрождению вооруженных сил после десятилетий упадка, стремясь создать самую мощную армию на европейском фланге НАТО.

Соглашение в области обороны должно включать планы по защите региона Балтийского моря, а также детали сотрудничества в сфере военной мобильности и инфраструктуры, кибербезопасности и новых технологий.

Ожидается, что соглашение об обороне подтвердит обязательства по взаимной обороне, закрепленные в договорах НАТО и Европейского Союза, участниками которых являются обе страны.

Однако, в отличие от двусторонних договоров, которые каждая из стран подписала с Францией и Великобританией в последние годы, польско-немецкое соглашение носит межведомственный характер, сосредоточено на практических аспектах военного сотрудничества и не содержит политических деклараций о взаимной обороне, которые присутствуют в двусторонних договорах.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский, отвечая на вопрос о том, почему Польша не подписывает аналогичный договор с Германией, заявил, что президент Кароль Навроцкий никогда бы на это не согласился.

"Здесь разгорится настоящий ад", – говорил Сикорский.

Когда партия "Право и справедливость" была у власти, тогдашнее правительство требовало от Германии 1,3 триллиона долларов репараций за оккупацию Польши во время Второй мировой войны – требование, которое Берлин отклонил.

Эта тема, вероятно, вновь поднимется в преддверии всеобщих выборов в следующем году, и премьер Дональд Туск будет пытаться избежать впечатления, что он служит интересам Берлина.

Напомним, в конце апреля Франция и Греция возобновили своё оборонное соглашение, укрепив связи в то время, когда европейские страны стремятся ещё больше усилить стратегию сдерживания.

Также сообщалось, что Польша и Франция обсуждают возможность распространения французского "ядерного зонтика".