Туск підтвердив переговори з Макроном про "ядерну парасольку"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що його країна долучилася до переговорів з Францією стосовно поширення на Польщу її "ядерної парасольки".

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він опублікував у своєму X.

Туск написав, що Польща веде перемовини з Францією та групою "найближчих європейських союзників" стосовно програми покращеного ядерного стримування.

Poland is in talks with France and a group of closest European allies on the programme of advanced nuclear deterrence. We are arming up together with our friends so that our enemies will never dare to attack us. – Donald Tusk (@donaldtusk) March 2, 2026

"Ми озброюємося разом з нашими друзями – щоб наші вороги ніколи не наважились напасти на нас", – зазначив прем’єр Польщі.

Нагадаємо, 2 березня президент Франції, єдиної на європейському континенті ядерної держави, заявив про плани збільшить кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Макрон назвав 8 країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.

На додачу, Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї.