Туск підтвердив переговори з Макроном про "ядерну парасольку"
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що його країна долучилася до переговорів з Францією стосовно поширення на Польщу її "ядерної парасольки".
Як повідомляє "Європейська правда", коментар він опублікував у своєму X.
Туск написав, що Польща веде перемовини з Францією та групою "найближчих європейських союзників" стосовно програми покращеного ядерного стримування.
Poland is in talks with France and a group of closest European allies on the programme of advanced nuclear deterrence. We are arming up together with our friends so that our enemies will never dare to attack us.– Donald Tusk (@donaldtusk) March 2, 2026
"Ми озброюємося разом з нашими друзями – щоб наші вороги ніколи не наважились напасти на нас", – зазначив прем’єр Польщі.
Нагадаємо, 2 березня президент Франції, єдиної на європейському континенті ядерної держави, заявив про плани збільшить кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.
Макрон назвав 8 країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.
На додачу, Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї.