Туск підтвердив переговори з Макроном про "ядерну парасольку"

Новини — Понеділок, 2 березня 2026, 20:08 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що його країна долучилася до переговорів з Францією стосовно поширення на Польщу її "ядерної парасольки".

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він опублікував у своєму X.

Туск написав, що Польща веде перемовини з Францією та групою "найближчих європейських союзників" стосовно програми покращеного ядерного стримування. 

"Ми озброюємося разом з нашими друзями – щоб наші вороги ніколи не наважились напасти на нас", – зазначив прем’єр Польщі. 

Нагадаємо, 2 березня президент Франції, єдиної на європейському континенті ядерної держави, заявив про плани збільшить кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Макрон назвав 8 країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією. 

На додачу, Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї.

