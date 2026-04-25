Франція та Греція оновили свою оборонну угоду

Франція та Греція поновили свою оборонну угоду, зміцнивши зв’язки у той час, коли європейські країни прагнуть ще більше посилити стратегію стримування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Обидві країни домовилися продовжити дію оборонної угоди, вперше підписаної у 2021 році, ще на п’ять років, та передбачили її автоматичне продовження.

Уряди обох країн також підписали низку інших угод щодо подальшого посилення співпраці у таких сферах, як зовнішня політика, а також спільну декларацію про наміри щодо налагодження співпраці у галузі ядерних технологій.

"Франко-грецькі відносини є живим прикладом того, що європейцям потрібно більше купувати європейське, більше виробляти європейське та більше впроваджувати європейські інновації", – заявив президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Афінах у суботу.

Оригінальний греко-французький оборонний пакт, підписаний п’ять років тому, передував усім нещодавнім значним геополітичним перегрупуванням і був, у певному сенсі, "попередником ширшої потреби у стратегічній автономії для нашого континенту в цілому", зауважив Міцотакіс.

Питання посилення оборонного потенціалу стало набагато гострішим за останні роки. Вторгнення Росії в Україну та війна в Ірані стали екзистенційними викликами для Європейського Союзу, особливо на тлі все більшої невизначеності щодо трансатлантичних зв’язків та погроз з боку США про можливий вихід з НАТО.

Сторони також домовилися про контракт на модернізацію ракет компанією MBDA та підписали меморандум про взаєморозуміння щодо спільної розробки семи вітроенергетичних проєктів у центральній Греції.

Нагадаємо, угода 2021 року включала пункт про взаємну оборону та зобов’язання Греції придбати французьких військових кораблів на суму щонайменше 3 млрд євро.

ЗМІ повідомляли, що під час візиту Макрон запропонує Греції передати Україні 43 винищувачі Mirage в обмін на вигідну угоду.