СМИ: в Польше заявляют, что Зеленский приедет в Гданьск, несмотря на скандал с "героями УПА"

Президент Владимир Зеленский приедет в Гданьск на конференцию по восстановлению Украины, несмотря на скандал вокруг "героев УПА".

Об этом изданию Rzeczpospolita сообщил источник в польском правительстве, пишет "Европейская правда".

По данным источника, во вторник Министерство иностранных дел Польши получило ноту от украинской стороны относительно присутствия Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины, которая состоится 25–26 июня в Гданьске.

Из-за конфликта между Польшей и Украиной по поводу наименования воинского подразделения в честь героев УПА приезд Зеленского в Польшу был под вопросом. Журналисты интересовались судьбой конференции, особенно приездом высокопоставленных гостей – президента Украины и других руководителей правительств, однако официального ответа на этот вопрос от украинской стороны не поступало.

Несколько дней назад Никита Потураев, депутат от партии "Слуга народа", заявил в интервью PAP, что президент Украины "должен быть" в Гданьске. "Такие планы есть, и я знаю, что мы все планируем приехать. Хотя я не могу говорить от его (украинского президента) имени", – подчеркнул он.

Теперь источник в польском правительстве также подтвердил изданию присутствие Владимира Зеленского на конференции в Гданьске.

Польский правительственный уполномоченный по вопросам восстановления Украины Павел Коваль подчеркнул, что мероприятие в Гданьске является совместной конференцией как Польши, так и Украины, и поэтому обе страны заинтересованы в его проведении.

Конференция по вопросам восстановления Украины 2026 состоится 25–26 июня в Гданьске. В мероприятии примут участие до пяти тысяч гостей – главы государств, политики и представители бизнеса.

Это первый случай проведения конференции в Польше, ранее она проходила в Лугано, Берлине, Лондоне и Риме.

Глава правительства Польши Дональд Туск ранее дал понять, что, несмотря на кризис в отношениях, ожидает Владимира Зеленского в Гданьске.

8 июня в Польше состоялось заседание капитула ордена Белого Орла, одной из тем которого было предложение президента Кароля Навроцкого лишить награды его украинского коллегу Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь Навроцкого Рафал Лешкевич заявил, что президент не спешит лишать Зеленского ордена Белого Орла, ожидая, что Украина исправит "ошибку" с наименованием подразделения ССО в честь героев УПА.

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