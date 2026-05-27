Укр Рус Eng

Премьеры Польши и Великобритании подписали договор о партнерстве в сфере безопасности и обороны

Новости — Среда, 27 мая 2026, 15:58 — Иванна Костина

Премьер-министры Польши и Великобритании, Дональд Туск и Кир Стармер, подписали в среду в Нортхолте к западу от Лондона договор о партнерстве в сфере безопасности и обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Перечень проектов, реализующих договор с Великобританией, будет охватывать, в частности, сотрудничество в борьбе с гибридными угрозами, дезинформацией и нелегальной миграцией. Он также учитывает развитие обороны, сотрудничество оборонных отраслей, кибербезопасность и безопасность морской инфраструктуры, энергетики и здравоохранения.

"Этот договор определяет рамки военного сотрудничества, сотрудничества в оборонной промышленности и в вопросах кибербезопасности", – заявил Туск перед вылетом в Великобританию.

Он добавил, что Польша будет сотрудничать с Лондоном в области новейших технологий, касающихся дронов, противовоздушной обороны и кибербезопасности.

Глава польского правительства подчеркнул, что в одном из первых предложений польско-британского договора обе стороны отмечают, что "осознают, что стратегической угрозой, в том числе долгосрочной, для Польши, Великобритании и НАТО является Россия".

"Да здравствует польско-британский союз! Нортхолтский договор подписан", – прокомментировал, опубликовав совместное фото с Киром Стармером, глава польского правительства.

Согласно сообщению Даунинг-стрит, договор предусматривает, в частности, совместное производство ракет средней дальности нового поколения, "масштабные" учения польских и британских войск, укрепление систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также разработку передовой амуниции для ПВО. Соглашение также является элементом углубления сотрудничества Лондона с Европейским Союзом.

Стармер, цитируемый в сообщении Даунинг-стрит, оценил, что договор станет "крупнейшим за поколение шагом вперед во взаимных отношениях в сфере обороны и безопасности". Подобный договор – о усиленном сотрудничестве и дружбе – Польша подписала год назад с Францией в Нанси.

Напомним, Польша подписала контракт с американской корпорацией Honeywell о создании первого в Европе авторизованного сервисного центра двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams.

Также Польша получила предварительное согласие Государственного департамента США на производство ракет для системы противовоздушной обороны Patriot.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Великобритания
Реклама: