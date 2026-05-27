Премьеры Польши и Великобритании подписали договор о партнерстве в сфере безопасности и обороны

Премьер-министры Польши и Великобритании, Дональд Туск и Кир Стармер, подписали в среду в Нортхолте к западу от Лондона договор о партнерстве в сфере безопасности и обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Перечень проектов, реализующих договор с Великобританией, будет охватывать, в частности, сотрудничество в борьбе с гибридными угрозами, дезинформацией и нелегальной миграцией. Он также учитывает развитие обороны, сотрудничество оборонных отраслей, кибербезопасность и безопасность морской инфраструктуры, энергетики и здравоохранения.

"Этот договор определяет рамки военного сотрудничества, сотрудничества в оборонной промышленности и в вопросах кибербезопасности", – заявил Туск перед вылетом в Великобританию.

Он добавил, что Польша будет сотрудничать с Лондоном в области новейших технологий, касающихся дронов, противовоздушной обороны и кибербезопасности.

Глава польского правительства подчеркнул, что в одном из первых предложений польско-британского договора обе стороны отмечают, что "осознают, что стратегической угрозой, в том числе долгосрочной, для Польши, Великобритании и НАТО является Россия".

"Да здравствует польско-британский союз! Нортхолтский договор подписан", – прокомментировал, опубликовав совместное фото с Киром Стармером, глава польского правительства.

Согласно сообщению Даунинг-стрит, договор предусматривает, в частности, совместное производство ракет средней дальности нового поколения, "масштабные" учения польских и британских войск, укрепление систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также разработку передовой амуниции для ПВО. Соглашение также является элементом углубления сотрудничества Лондона с Европейским Союзом.

Стармер, цитируемый в сообщении Даунинг-стрит, оценил, что договор станет "крупнейшим за поколение шагом вперед во взаимных отношениях в сфере обороны и безопасности". Подобный договор – о усиленном сотрудничестве и дружбе – Польша подписала год назад с Францией в Нанси.

