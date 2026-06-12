В Великобритании заместитель министра обороны подал в отставку

Заместитель министра обороны по вопросам вооруженных сил Великобритании Эл Карнс подал в отставку вслед за главой ведомства Джоном Хили.

Об этом чиновник сообщил в сети X вечером в четверг, пишет "Европейская правда".

Заместитель министра пояснил, что уходит в отставку из-за несогласия с планами правительства относительно оборонных расходов – причину, которую также назвал глава Минобороны Джон Хили в своем заявлении.

Карнс в своем письме заявил премьер-министру, что правительственный план инвестиций в оборону не был "ни достаточно трансформационным, ни достаточно профинансированным" для вызовов, с которыми сталкивается Великобритания.

"Как морской пехотинец, я видел, как выглядит война сегодня. Я разговаривал с теми, кто видел ее вблизи в Украине. Урок неприятен и однозначен. Характер конфликта меняется быстрее, чем наши закупки могут за ним успевать. Мы все еще покупаем вооружение, пригодные для прошлой войны, тогда как наши противники вооружаются для следующей", – заявил заместитель.

"Я посвятил все свое время на правительственной должности тому, чтобы доказать это. На Даунинг-стрит меня не слушают, поэтому я ухожу в отставку с поста заместителя министра по вопросам вооруженных сил", – написал Карнс.

Напомним, в четверг британский министр обороны Джон Хили подал в отставку из-за несогласия с планами правительства по оборонным расходам, которые, по его мнению, не соответствуют уровню угроз, с которыми столкнулась страна.

План оборонных инвестиций, споры по поводу которого продолжаются с начала года, также вызвал критику со стороны военных чиновников страны. В четверг стало известно, что глава штаба обороны Великобритании Ричард Найтон направил письмо премьер-министру Киру Стармеру из-за опасений, что уровень расходов на оборону, предложенный правительством, является недостаточным.

Дефицит финансирования на восстановление Королевского флота, армии и Королевских ВВС оценивался как минимум в 28 млрд фунтов стерлингов (32 млрд евро).

В пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил имя нового министра обороны – им стал Дэн Джарвис.