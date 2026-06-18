Глава МИД Эстонии опубликовал "Фото дня" с горящего Московского НПЗ

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна обратил внимание на фото, которое стало вирусным в сети после украинских ударов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу 18 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Глава эстонского дипломатического ведомства опубликовал в своем профиле в соцсети Х фото момента после удара, на котором видно, как крышку одного из резервуаров от мощного взрыва подняло в воздух. "Сегодняшнее "Фото дня" сделано в Москве", – лаконично прокомментировал эстонский министр.

Today's Photo of the Day comes from Moscow. pic.twitter.com/V5iIhebcKJ – Margus Tsahkna (@Tsahkna) June 18, 2026

Президент Владимир Зеленский, комментируя последние украинские удары по Москве, заявил, что давить на РФ для завершения войны должны не только украинцы, а также американцы, европейцы и сами россияне.

В ночь на 18 июня украинские беспилотники прорвали эшелонированную противовоздушную оборону российской столицы и поразили Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в результате чего на предприятии вспыхнул огромный пожар. Российские СМИ называют эту атаку самой масштабной за последние 2 года.