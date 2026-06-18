Зеленский после ударов по Москве: европейцам, американцам и "русским" надо давить на Путина

Президент Владимир Зеленский, комментируя последние украинские "дальнобойные санкции" против Москвы, заявил, что давить на РФ для завершения войны должны не только украинцы, а также американцы, европейцы и сами россияне.

Об этом президент сказал в аудиокомментарии журналистам в четверг, сообщает "Европейская правда".

Президент назвал удары по Москве 18 июня "абсолютно справедливым" ответом Украины на последние массированные атаки РФ.

"Вы видите все, несмотря на три кольца противовоздушной обороны, которая есть в Москве, мы говорили, что мы будем их доставать. Если Путин не хочет заканчивать эту войну, хочет продолжать, мы тихонько сидеть не будем, мы будем отвечать", – сказал Зеленский.

По его словам, все партнеры Украины считают, что Украина стопроцентно поддерживает окончание войны, а Путин "стопроцентно делает все, чтобы прямо не отвечать на вопрос о прекращении огня и вопрос окончания войны".

"Поэтому я считаю, что мы должны усиливать давление. Безусловно, я говорю о давлении разного характера. Это не только дальнобойные санкции Украины. Это и партнерские санкции, энергетические, "теневой флот", энергетика, нефть, газ, банковская система, оружие, оборонка – все, что можно. Чтобы Россия чувствовала, что нет смысла воевать", – сказал Зеленский.

Главное, по словам президента, чтобы народ России начал чувствовать: воюет один человек, Путин, а расплачиваются за все люди.

"И поэтому, на мой взгляд, надо давить всем на Путина: украинцам, надо давить абсолютно всем европейцам, американцам, ну и "русским". Пора уже протрезветь и давить на своего руководителя", – отметил Зеленский.

Кроме того, президент США Дональд Трамп после саммита G7 рассказал об "очень хороших разговорах" с Путиным и Зеленским и заявил, что, мол, оба хотели бы завершить войну, но "не знают, как".

Трамп также сказал, что допускает возобновление санкций против российской нефти после исключения, которое США ввели на фоне сверхвысоких глобальных цен на энергоресурсы из-за войны с Ираном.