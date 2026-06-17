Во Францию вернется 40-градусная жара

Во Францию начинает возвращаться крайне жаркая погода, наибольшие температуры ожидаются в период с четверга по воскресенье.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом объявило национальное метеорологическое агентство.

Уже на 18 июня для 26 департаментов Франции объявили "оранжевое" предупреждение из-за жары, что касается в том числе столичного региона.

В последующие дни в стране столбик термометра может достигать от 34°C до местами 40°C. Экстремальная жара обойдет лишь северо-западные районы – Бретань и побережье Ла-Манша.

Первая волна жары в этом году наступила во Франции нетипично рано, в конце мая. Во многих регионах страны – включая Париж – столбик термометра достиг 35°C, а на юге показатели были еще выше.

Французские органы здравоохранения связывают с экстремальными температурами по меньшей мере семь смертей.

В Испании в это время дневные температуры приблизились к 40°C.

За май в стране зарегистрировали рекордное для этого месяца количество смертей, которые связывают с влиянием экстремальных температур.