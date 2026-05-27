Албания стремится вступить в ЕС, даже если у нее не будет права вето

Албания готова пойти "на все", чтобы стать членом ЕС, даже если ценой вступления станет временное отсутствие ее права национального вето во время испытательного срока.

Об этом заявил албанский премьер-министр Эди Рама, которого цитирует Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Рама сказал, что не будет возражать против предложения о временном ограничении права вето для будущих стран-членов, выдвинутого некоторыми национальными правительствами.

"Я поддерживаю это", – заявил Рама, направляясь на встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

По его словам, расширение требует "креативных" и "инновационных" решений, поскольку "Европе приходится иметь дело с войной на собственной территории".

Комментарий главы правительства Албании касался публикаций в СМИ о том, что правительства стран ЕС обсуждают план отмены права вето для новых членов. Это коснется таких вопросов, как санкции против России и другие решения, требующие единодушия среди государств-членов.

Рама заявил, что спокойно относится к временному ограничению права голоса Албании, подчеркнув, что Тирана всегда "на 100 % придерживалась" внешней политики ЕС.

"Мы не отступим, что бы ни потребовалось для вступления", – сказал он, назвав Албанию "талибами ЕС".

Рама призвал Брюссель ускорить процесс расширения в целом.

Напомним, в ноябре Албания и ЕС открыли последний кластер в рамках переговоров о вступлении балканской страны в Европейский Союз.

Это произошло после того, как в 2024 году путь Албании в ЕС был отделен от пути Северной Македонии. С тех пор Албания начала открывать в переговорах с ЕС кластер за кластером.