В Польше по подозрению в шпионаже задержали сотрудника оборонного концерна

Гражданин Польши, работник предприятия Польской оборонной группы (PGZ), был задержан по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщил Владислав Косиняк-Камыш, вице-премьер и министр обороны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Мужчину задержали в среду, 27 мая, по обвинению в шпионаже в пользу иностранного государства.

Косиняк-Камыш отметил, что речь идет об обвинении по ст. 130 ч. 2 Уголовного кодекса. Согласно этой норме, "тот, кто, участвуя в деятельности иностранной разведки или действуя в ее пользу, предоставляет этой разведке сведения, передача которых может нанести ущерб Республике Польской, наказывается лишением свободы на срок не менее 8 лет или пожизненным лишением свободы".

Глава Минобороны добавил, что материалы дела собрала Служба военной контрразведки при поддержке Агентства внутренней безопасности.

Решением Окружного суда в Познани мужчину арестовали на три месяца.

Заместитель прокурора по военным вопросам Окружной прокуратуры в Познани полковник Бартош Оконевский предостерег, что в интересах производства следователи не предоставляют никаких подробностей по делу.

В Польше ранее в этом месяце сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали трех граждан страны по подозрению в шпионаже в пользу России.

Напомним, в мае Испания выдала Германии украинца, подозреваемого в шпионаже для РФ.