В Швеции разоблачили российского шпиона, который также фигурирует в деле о сговоре с целью убийства

Прокуратура Швеции предъявила обвинение 34-летнему мужчине в попытке шпионажа в пользу России; кроме того, этот мужчина является подозреваемым в сговоре с целью убийства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT со ссылкой на заявление прокурора Матса Люнгквиста.

Как сообщается, мужчина ранее работал в вооруженных силах и в рамках своей тогдашней работы имел доступ к информации с крайне высоким уровнем секретности.

В 2025 году он поехал в Москву, где встретился с представителями российской разведки и службы безопасности. Однако более подробные детали дела не разглашаются.

"Существуют обстоятельства, связанные с расследованием, которые заставляют меня воздержаться от дальнейших комментариев по этому делу", – заявил Люнгквист.

Одновременно продолжается предварительное расследование по делу о сговоре с целью убийства, в котором этот мужчина является подозреваемым.

Напомним, в конце мая в Польше по подозрению в шпионаже задержали сотрудника оборонного концерна.

В мае Испания выдала Германии украинца, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ.