СМИ: Венгрия перестанет блокировать возмещение странам ЕС средств за поставки оружия Украине
Новое венгерское правительство сняло вето на частичное возмещение странам ЕС стоимости оружия, которое они поставляют Украине.
Как пишет "Европейская правда", об изменении политики в понедельник сообщил посол Венгрии в Комитете по политическим вопросам и безопасности – органе Совета ЕС, контролирующем политику безопасности и обороны, – сообщил Politico чиновник, присутствовавший в зале в тот момент.
Европейский фонд мира (EPF) – это внебюджетный механизм финансирования ЕС, который возмещает странам около 40 процентов стоимости оружия, которое они отправляют в Украину из своих собственных запасов.
Поскольку решения EPF требуют единогласия среди государств-членов, Венгрия смогла заблокировать этот механизм через процесс принятия решений в сфере внешней политики ЕС.
Это привело к образованию задолженности в размере более 40 млрд евро по возмещениям, что возмутило крупные страны-доноры, такие как Германия и Нидерланды. Это также заставило ЕС искать обходные пути, чтобы обеспечить продолжение поставок критически важного оружия и боеприпасов в Украину в период максимальной угрозы со стороны российских войск.
Решение Будапешта снять вето на EPF немедленно высвобождает 6,6 млрд евро на возмещение, а впоследствии будет еще больше.
Отмена вето на EPF "станет позитивным подкреплением для тех государств-членов, которые оказали наибольшую поддержку Украине", – отметил дипломат ЕС, пожелавший остаться анонимным. "Теперь они наконец получат определенное возмещение, что также сделает распределение нагрузки более равномерным", – сказал он.
Теперь, когда вето снято, страны должны будут определиться с новыми критериями использования средств, в частности с тем, следует ли возвращать возмещение в национальные бюджеты или направлять их на дополнительную поддержку Украины. Они также должны решить, сохранять ли нынешнюю ставку возмещения – около 40 процентов стоимости вооружения – и как рефинансировать EPF.
Ожидается, что эти вопросы, касающиеся EPF, будут обсуждаться на следующей неделе на неформальной встрече министров обороны ЕС на Кипре.
В начале полномасштабного российского вторжения в Украину ЕС через Европейский фонд мира (EPF) выплатил 5,5 миллиардов евро странам-членам, которые поставляли Киеву оружие, боеприпасы, танки и ракеты ПВО в основном из имеющихся у них запасов.
Но с начала 2023 года Венгрия блокировала любые выплаты из фонда для стран-членов, требуя от Украины уступок, не связанных с этим.
Также СМИ сообщали, что 15 июня ЕС может официально открыть первый кластер в переговорах о вступлении Украины и Молдовы – после того, как Венгрия дала понять, что откажется от своей давней оппозиции в отношении заявки Украины.
Читайте подробнее, что происходит в переговорах с ЕС относительно будущего членства Украины.