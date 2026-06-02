ЗМІ: ЄС готується відкрити перший переговорний кластер з Україною і Молдовою 15 червня

ЄС 15 червня може офіційно відкрити перший кластер у переговорах про вступ України та Молдови – після того як Угорщина дала зрозуміти, що відмовиться від своєї давньої опозиції щодо заявки України.

Відповідну інформацію підтверджують численні джерела "Європейської правди", а також видання Politico.

Відкриття першого переговорного кластера заплановано на міжурядову конференцію в Люксембурзі 15 червня, зазначили троє дипломатів у розмові з Politico.

Раніше у ЗМІ говорили про 16 червня як дату міжурядової конференції.

Втім, за інформацією "ЄвроПравди", рішення про перенесення дати запланованої міжурядової конференції з 16 на 15 червня дійсно дискутується, але не є остаточним. Також обговорюється дата 18 червня – міжурядову конференцію в такому разі могли б провести на полях саміту ЄС.

Також усі джерела "ЄП" підтверджують, що наразі йдеться про відкриття лише першого кластера.

Будапешт під керівництвом колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана рішуче виступав проти вступу України, але нове керівництво країни непублічно дало зрозуміти, що готове зняти своє вето після зустрічі в понеділок між українськими та угорськими експертами з питання прав меншин угорців, які проживають в Україні, повідомили дипломати, яким було надано анонімність для обговорення закритої зустрічі.

Один з угорських посадовців заявив, що щодо відкриття кластерів для України "рішення ще не прийнято". "Переговори тривають. Домовленості не досягнуто", – сказав посадовець.

Під час зустрічі в понеділок українська сторона надала запевнення щодо того, як вирішити більшість питань, викладених у 11-пунктному плані, який спочатку був підготовлений за часів Орбана, зазначив один із дипломатів. Не всі вимоги Угорщини можуть бути негайно задоволені, але дипломат додав, що схвалення Будапешта не залежить від ухвалення нового законодавства в Україні.

Переговори щодо членства України набрали темпу після того, як прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відвідав Брюссель і зустрівся з високопосадовцями ЄС, щоб обговорити, як розблокувати 16,4 млрд євро заморожених коштів ЄС, зазначив один із дипломатів.

Дипломат повідомив, що посли ЄС остаточно сформують свою позицію щодо відкриття першого кластера для України та Молдови до кінця цього тижня після того, як Україна представить свої плани щодо внутрішніх реформ, а також вирішення питання меншин.

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав Євросоюз у червні відкрити всі кластери для України на переговорах про вступ.

Читайте детальніше, що відбувається у переговорах з ЄС щодо майбутнього членства України.