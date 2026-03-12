Молдова предупредила о мошенниках, пытающихся обманывать беженцев из Украины

В правительстве Молдовы предупредили о мошенниках, которые маскируются под правительственный сайт и выманивают у украинцев средства за продление временной защиты.

Как сообщает Newsmaker, заявление опубликовал Генеральный инспекторат по миграции, пишет "Европейская правда".

Генинспекторат предупредил о мошенническом сайте, названном protectietemporara.md (дословно – "временная защита") и нацеленном на беженцев из Украины.

В ведомстве подчеркнули, что он не связан с официальными органами Молдовы, а все предложения там являются мошенническими.

Отмечается, что продление временной защиты для граждан Украины является бесплатной процедурой, а заявки следует подавать через платформу igm.gov.md в разделе "Временная защита".

О мошенническом ресурсе сообщили в соответствующие органы и инициировали его блокировку. Украинцев, которые успели попасться на обман, или с них требовали какие-то средства для продления статуса, призывают обращаться в полицию.

Напомним, в январе Молдова продлила временную защиту украинцев до 1 марта 2027 года.

По состоянию на осень 2024 года трудоустроенными были 60% украинцев, которые оказались в Молдове из-за войны.