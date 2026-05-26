В Греции арестовали еще 17 человек из-за мошенничества с субсидиями ЕС

Греческая полиция сообщила во вторник, что арестовала 17 человек в разных регионах Греции в рамках новой операции, направленной против предполагаемой преступной сети, которую обвиняют в мошенническом получении сельскохозяйственных субсидий Европейского Союза через бывшее греческое агентство по выплатам OPEKEPE.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В этой операции подразделения по борьбе с организованной преступностью в Салониках задействованы два центра приема деклараций (KYD) в Салониках и Серресе, через которые сообщники незаконно получали сельскохозяйственные выплаты с 2019 года.

Подозреваемых членов преступной группировки задержали в Салониках, Серресе, Килкисе и Афинах.

По оценкам полиции, незаконные доходы сети превысили 4,5 млн евро, а расследование продолжается.

Этот рейд является вторым за последние два дня: ранее в рамках нескольких расследований OPEKEPE по мошенничеству на Крите были арестованы 20 человек.

В прошлом году европейские прокуроры выдвинули обвинения десяткам греков в фальсификации прав собственности на пастбища с целью получения миллионов евро субсидий ЕС, якобы с помощью государственных служащих и политиков-консерваторов.

Этот скандал вызвал политические волнения в Греции, что привело к парламентским расследованиям, которые не дали однозначных результатов, а также к отставкам министров и призывам оппозиционных партий к проведению досрочных выборов.

По просьбе главного прокурора ЕС в апреле парламент проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с 13 законодателей из правящей партии "Новая демократия", чтобы их можно было допросить относительно их вероятной причастности к отдельным делам.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис призвал прокуроров ЕС быстро принять решение о выдвижении обвинений против депутатов, поскольку он стремится предотвратить политические последствия расследования до следующих парламентских выборов, которые должны состояться весной 2027 года.

В 2025 году Европейский Союз наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год агентством OPEKEPE.