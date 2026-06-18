Британия предоставляет Украине 150 тысяч беспилотников и более 350 ракет и радаров ПВО

Великобритания в четверг объявила о новом пакете военной помощи Украине, который включает поставки 150 тысяч беспилотников и более 350 ракет и радаров ПВО до конца этого года.

Об этом сообщили в британском правительстве, передает "Европейская правда".

Великобритания объявила о пакете помощи на 752 млн фунтов стерлингов (867 млн евро), финансирование которого осуществляется за счет предоставленного Украине чрезвычайного кредита Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Гарантией по этому кредиту являются средства, полученные от замороженных российских активов.

Исправлено в 18:25. В первоначальной версии новости была указана неверная стоимость пакета помощи.

Пакет предусматривает поставку 150 тысяч дронов до конца года, а также передачу более 350 ракет для противовоздушной обороны и радаров, включая легкие многоцелевые ракеты и наземные радиолокационные системы.

"Этот пакет беспилотников, ракет ПВО и радаров поможет защитить невинных украинских граждан от шквала беспилотников и ракет Путина", – заявил министр обороны Дэн Джарвис, который сопредседательствует на заседании формата "Рамштайн" в Брюсселе.

Объявленный пакет мер усилит противовоздушную оборону Украины, улучшит защиту от российских неизбирательных ракетных ударов и атак беспилотников, а также поддержит внутреннее оборонное производство Украины.

"Великобритания непоколебимо придерживается преданности безопасности Украины, и премьер-министр в течение последних недель поручил работу по усилению поддержки Украины во всех измерениях, от военного оборудования до энергетической поддержки и давления на военную машину Путина, чтобы обеспечить сохранение импульса Украины на поле боя до следующей зимы", – отметили в правительстве Великобритании.

В четверг Германия объявила, что выделит Украине еще $400 млн на ПВО и ракеты для Patriot в рамках PURL и программы Jumpstart.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен обнародовал планы поставки истребителей F-16 в Вооруженные силы Украины.