В Минобороны раскрыли детали соглашения с Германией о совместной защите от баллистических угроз

Украинские и немецкие компании будут сотрудничать в области производства антибаллистических систем в рамках соглашения, которое Украина и Германия подписали 18 июня в Брюсселе.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает "Европейская правда".

Министры обороны Михаил Федоров и Борис Писториус в кулуарах заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины подписали имплементационное соглашение о развитии противоракетных возможностей.

Данная договоренность направлена на развитие промышленного сотрудничества между украинскими и немецкими компаниями в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. Речь идет о развитии европейских и украинских промышленных возможностей в области противоракетной обороны, а также о поддержке будущей разработки и производства современных ракет-перехватчиков.

Как отмечается, соглашение является частью масштабного проекта по созданию суверенного европейского решения против баллистических ракет.

Президент Владимир Зеленский после подписания документа заявил, что надеется увидеть конкретные результаты сотрудничества с союзниками в сфере противоракетных возможностей к зиме.

Напомним, ранее президент Украины сообщил, что во время беседы с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G7 обсудил с ним получение лицензии на производство противоракетных систем и ракет.

В начале июня Зеленский рассказал, что Украина сотрудничает с европейскими и американскими партнерами с целью налаживания в европейских странах производства средств ПВО, способных сбивать баллистические ракеты.