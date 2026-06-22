Китай ввел экспортные ограничения в отношении американских компаний в ответ на меры США

В понедельник китайские власти сообщили о введении запрета на экспорт товаров двойного назначения для 10 субъектов из США, а также об исключении ещё 46 американских компаний из участия в государственных закупках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Китай добавил в свой список экспортного контроля компании MP Materials и USA Rare Earth, а также восемь других американских предприятий, которые, по его словам, связаны с американскими вооруженными силами, в ответ на то, что Вашингтон в этом месяце ввел ограничения в отношении нескольких китайских компаний.

Эти меры являются ответом на "злонамеренную практику правительства США" и были приняты с целью защиты национальной безопасности и интересов, а также для выполнения международных обязательств, говорится в заявлении Министерства торговли Китая, опубликованном в понедельник.

"Организациям и физическим лицам в любой стране или регионе запрещается передавать или поставлять товары двойного назначения, происходящие из Китая, указанным субъектам", – говорится в заявлении, в котором также подчеркивается, что экспортную деятельность следует немедленно прекратить.

Этот шаг фактически означает полный запрет на экспорт товаров двойного назначения указанным компаниям, что ужесточает правила, которые ранее требовали лишь наличия экспортных лицензий.

Однако аналитики отметили, что действия Китая являются в основном символическим ответом на список 1260H Пентагона, в который вошли китайские технологические компании, которые, по мнению американской стороны, оказывают помощь китайским вооруженным силам.

В отдельном сообщении Министерство финансов Китая заявило, что решило принять меры против 46 американских компаний. Китайским покупателям теперь запрещено закупать любую продукцию, произведенную этими компаниями, хотя предприятия, финансируемые США и работающие в Китае, по-прежнему могут это делать.

Напомним, в мае этого года после визита в Китай американский президент заявил, что рассматривает возможность отмены санкций против китайских компаний, закупающих иранскую нефть, на фоне затянувшейся войны и потрясений на нефтяных рынках.

В Белом доме тогда заявили, что до 2028 года Китай будет ежегодно закупать американскую сельскохозяйственную продукцию на сумму не менее $17 млрд.