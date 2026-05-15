Трамп може зняти санкції з китайських компаній, які купують іранську нафту

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість скасування санкцій проти китайських компаній, які закуповують іранську нафту, на тлі тривалої війни та потрясінь на нафтових ринках.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав журналістам у п’ятницю під час повернення з державного візиту до Китаю, його цитує CNN.

Іран є одним із провідних світових виробників нафти, експортуючи в середньому 1,69 млн барелів на день у 2025 році. За даними уряду США, приблизно 90% його нафти надходить до Китаю.

"Я прийму рішення протягом найближчих кількох днів. Ми дійсно обговорювали це", – сказав Трамп журналістам стосовно можливого скасування санкцій.

На запитання, чи взяв Сі на себе тверде зобов'язання чинити тиск на Іран з метою відкриття Ормузької протоки, Трамп відповів: "Я не прошу ніяких послуг, бо коли просиш про послугу, то мусиш надати послугу у відповідь".

Трамп додав, що, на його думку, Сі хотів би бачити протоку відкритою, зазначивши, що Китай отримує значну частину своєї нафти з Перської затоки.

Через широкомасштабні санкції Іран покладається на "тіньовий флот" застарілих танкерів для транспортування своєї нафти по всьому світу. Китай офіційно не заявляє про імпорт іранської нафти і часто приховує її походження.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що під час переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні президент Дональд Трамп не просив у нього допомогти у війні з Іраном.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що відкриття Ормузької протоки відповідає інтересам Китаю.