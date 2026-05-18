У Білому домі заявили про нові торговельні домовленості США та Китаю

У Білому домі заявили, що до 2028 року Китай щорічно закуповуватиме американську сільськогосподарську продукцію на суму щонайменше $17 млрд.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Ця заява з’явилася після візиту президента США Дональда Трампа до Пекіна минулого тижня для проведення переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Як заявив Білий дім, Китай погоджується Китай щорічно закуповуватиме американську сільськогосподарську продукцію на суму щонайменше $17 млрд до 2028 року, на додаток до вже узгоджених зобов’язань щодо сої.

Білий дім також повідомив, що Китай поновив реєстрацію понад 400 американських підприємств з виробництва яловичини, термін дії якої закінчився, та додав нові об’єкти до списку, водночас співпрацюючи з американськими регуляторними органами з метою скасування заборони на решту заводів.

Також, як зазначається, Китай відновив імпорт птиці з тих штатів США, які, за висновками Міністерства сільського господарства США, не мають випадків пташиного грипу.

Білий дім зазначив, що обидві країни також домовилися про створення торгової ради для управління торгівлею в нечутливих секторах та інвестиційної ради.

Як відомо, після візиту до Китаю американський президент заявив, що розглядає можливість скасування санкцій проти китайських компаній, які закуповують іранську нафту, на тлі тривалої війни та потрясінь на нафтових ринках.

Також Трамп заявив, що США і Китай мають схожі погляди на те, як має закінчитися війна в Ірані.