У Навроцкого объяснили, почему отобранный у Зеленского орден до сих пор есть у Муссолини и Шрёдера

В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого ответили на упреки в том, что высшая польская государственная награда, которую отобрали у Владимира Зеленского, до сих пор остается у таких фигур как Бенито Муссолини, Екатерина II и "друг Кремля" Герхард Шрёдер.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий опубликовала министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак.

Чиновница заявила, что орден Белого Орла не отзывают посмертно, а относительно противоречивой фигуры экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера отметила, что он не совершил таких действий, которые побудили бы отозвать его награду.

"Первые двое (итальянский диктатор Муссолини и российская императрица Екатерина II) уже давно умерли, а Польша не отзывает орден посмертно. А бывший канцлер Германии никогда настолько открыто не оскорблял польскую нацию, как это сделал президент Украины, хотя его работа на путинскую Россию действительно заслуживает осуждения как такая, что вредит Польше и Европе", – заявила Агнешка Енджак.

"Во время пребывания Шрёдера в должности в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру, и никакое подразделение Бундесвера не назвали в честь "героев СС", – добавила она.

Енджак также указала на то, что Зеленского не беспокоило наличие ордена Белого орла у этих фигур, когда он получил награду.

"И он добавляет оскорбление к оскорблению, возвращая ее почтовой службой", – добавила чиновница.

"В корне вопроса – то, что украинский лидер умышленно оскорбил людей, которые за последние четыре года показали себя лучшими друзьями Украины. Не годится чествовать убийц предков тех, кто вам помог, когда стоял вопрос жизни и смерти", – подчеркнула Агнешка Енджак.

Она добавила, что Кароль Навроцкий "отозвал награду, но не забрал протянутую руку".

"Мы поддерживаем Украину, но не позволим оскорблять себя", – подытожила она.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд украинских действующих и бывших чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Также встал вопрос, поедет ли Зеленский на нынешнюю Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в польском Гданьске.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

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