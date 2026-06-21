В Праге проходят протесты против изменений в финансировании общественных СМИ, предложенных правительством

В воскресенье в Праге тысячи людей вышли на марш, чтобы выразить протест против запланированной чешским правительством реформы системы финансирования общественных СМИ, действующей уже несколько десятилетий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Критики утверждают, что эта реформа сокращает финансирование и открывает путь для политического вмешательства.

Акция протеста состоялась за день до того, как сотрудники общественных вещателей "Чешское телевидение" и "Чешское радио" планируют начать забастовку в знак протеста против изменений в финансировании, которые повлияют на программирование, но не приведут к прекращению вещания.

Правительство, возглавляемое популистской партией ANO премьер-министра Андрея Бабиша и в состав которого входят правые и ультраправые партии, на прошлой неделе приняло решение отменить лицензионные сборы, которые являются основным источником финансирования общественных теле– и радиостанций.

Правительство утверждает, что большинство граждан не желает платить сборы, взимаемые с домохозяйств и предприятий, и заявляет, что вместо этого будет финансировать общественные вещательные компании из государственного бюджета. Критики считают, что это станет ударом по их независимости.

"СМИ не принадлежат политике", – заявил Микулаш Минар из группы "Миллион мгновений" (Milion Chvilek), организовавшей протест, обращаясь к толпе в начале марша.

Маршрут протеста был сокращён из-за жары, охватившей Прагу и другие регионы Европы. По оценкам информационного агентства CTK, в акции приняли участие тысячи людей, которые прошли маршем через городские кварталы к зданию Чешского телевидения, неся транспаранты с надписью "Руки прочь от общественных СМИ".

Изменения, предложенные правительством, вернут финансирование к уровню 2008–2024 годов, до того как в 2025 году произошло редкое повышение сбора, инициированное предыдущим правительством. Это будет означать сокращение финансирования на 15%.

Генеральный директор Чешского телевидения заявил на этой неделе, что это может привести к вынужденным увольнениям примерно 300–500 из 2 900 сотрудников телеканала.

Правительство часто критиковало как общественные, так и частные независимые СМИ, которые коалиционные партии считают предвзятыми, но заявляет, что эти изменения не представляют угрозы для независимости Чешского телевидения и Чешского радио.

Волна протестов из-за инициированных изменений в финансировании общественных вещателей началась еще в апреле, к ней присоединились многие обычные граждане.

Сейм Литвы ранее принял поправки к закону об общественном вещателе, спор по поводу которых продолжается с конца 2025 года и также вызвал масштабные акции протеста.