В Чехии – протест против проекта, который считают угрозой для общественных СМИ
Новости — Среда, 6 мая 2026, 08:43 —
Во вторник, 5 мая, тысячи чехов вышли на Староместскую площадь в Праге, чтобы выразить свою поддержку общественных СМИ и протестовать против запланированных правительством изменений в финансировании общественных вещателей.
Об этом сообщает České noviny, пишет "Европейская правда".
Митинг "Руки прочь от СМИ" начался в 17:30, когда председатель ассоциации "Миллион моментов за демократию" Микулаш Минарж и представительница организации Марьяна Новотна Нахтигаллова призвали отозвать законопроект "о национализации общественных СМИ" и потребовали прекратить попытки политического влияния на Чешское телевидение и радио.
После выступлений участники отправились шествием к зданию Чешского радио на Виноградской улице.
Сторонники общественных СМИ во время демонстрации несли лозунги: "Свободные СМИ", "Независимость имеет цену", "Несвободные СМИ = несвободная страна".
22 апреля в Чехии объединение сотрудников Чешского радио объявило забастовку в связи с предложениями по внесению изменений в закон об общественных СМИ.
Предложение, внесенное министром культуры, предусматривает сокращение в 2027 году финансирования СМИ, финансируемых из бюджета, на 1,4 млрд крон.
В Литве уже несколько месяцев продолжается спор по поводу планов реформирования общественного вещателя LRT, он также сопровождается многотысячными протестами.
Правящая коалиция Литвы пока не отказывается от своих планов, несмотря на сопротивление.