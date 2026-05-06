Во вторник, 5 мая, тысячи чехов вышли на Староместскую площадь в Праге, чтобы выразить свою поддержку общественных СМИ и протестовать против запланированных правительством изменений в финансировании общественных вещателей.

Об этом сообщает České noviny, пишет "Европейская правда".

Митинг "Руки прочь от СМИ" начался в 17:30, когда председатель ассоциации "Миллион моментов за демократию" Микулаш Минарж и представительница организации Марьяна Новотна Нахтигаллова призвали отозвать законопроект "о национализации общественных СМИ" и потребовали прекратить попытки политического влияния на Чешское телевидение и радио.

После выступлений участники отправились шествием к зданию Чешского радио на Виноградской улице.

Сторонники общественных СМИ во время демонстрации несли лозунги: "Свободные СМИ", "Независимость имеет цену", "Несвободные СМИ = несвободная страна".

22 апреля в Чехии объединение сотрудников Чешского радио объявило забастовку в связи с предложениями по внесению изменений в закон об общественных СМИ.

Предложение, внесенное министром культуры, предусматривает сокращение в 2027 году финансирования СМИ, финансируемых из бюджета, на 1,4 млрд крон.

В Литве уже несколько месяцев продолжается спор по поводу планов реформирования общественного вещателя LRT, он также сопровождается многотысячными протестами.

Правящая коалиция Литвы пока не отказывается от своих планов, несмотря на сопротивление.