В ЕС говорят, что спор между Польшей и Украиной играет на руку агрессору

Спор между руководством Польши и Украины подрывает единство ЕС и Украины и играет на руку государству-агрессору России.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

В ЕС убеждены, что дипломатический конфликт между Украиной и Польшей вредит европейскому единству и приносит удовольствие России.

"Совершенно очевидно, что в такой ситуации есть только один довольный наблюдатель, и это агрессор, поэтому это не должно быть ему на руку", – заявила Пиньо, комментируя последствия спора между Украиной и Польшей.

Отвечая на вопрос "ЕвроПравды", пресс-секретарь уточнила, что, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на Конференции по восстановлению Украины 25-26 июня в Гданьске, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в мероприятии.

"Это (присутствие фон дер Ляйен на конференции в Гданьске. – "ЕП") – сигнал нашей поддержки Украины. Если мы чему-то научились за последние пять лет перед лицом этой неспровоцированной войны в Украине, так это тому, что единство является нашим сильнейшим инструментом", – добавила она.

Паула Пиньо подчеркнула, что "что-либо, что подрывает это единство, включая споры, в этом случае между государством-членом и Украиной, не будет полезным".

"Мы готовы сделать все необходимое, чтобы убедиться, что это не станет помехой. Мы уверены, что мы также не помешаем хорошей конференции в Гданьске позже на этой неделе, и это важный сигнал не только от лидеров, которые будут присутствовать, но и важный сигнал для потенциальных инвесторов", – сказала главный пресс-секретарь Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский не поедет в польский Гданьск на Конференцию по восстановлению Украины, украинскую делегацию будет возглавлять премьер Юлия Свириденко.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

"ЕвроПравда" в своей редакционной статье советовала президенту ехать в Гданьск, несмотря на кризис.