Официально: Зеленский не едет на URC в Гданьск, делегацию возглавит Свириденко

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в польский Гданьск на конференцию по восстановлению Украины, украинскую делегацию будет возглавлять премьер Юлия Свириденко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из заявления Свириденко в ее соцсетях.

Свириденко днем 23 июня сообщила, что будет возглавлять украинскую делегацию на Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, где сначала ожидали президента Украины.

"Я возглавлю украинскую делегацию и в целом нашу работу на URC-2026 в Гданьске. В состав украинской команды на конференции войдут представители украинского бизнеса, руководители государственных компаний, представители наших общин со всей страны и конечно чиновники и парламентарии. Много мероприятий разного уровня, которые должны усилить и Украину, и Польшу, и всех наших партнеров и Европу", – заявила она.

Премьер отметила, что по итогам мероприятия ожидают "конкретных договоренностей, которые сработают на обороноспособность и устойчивость Украины и расширят экономическое сотрудничество с партнерами".

Планируется подписание ряда важных соглашений с партнерами, в частности в энергетической сфере.

Перед этим в канцелярии президента Польши заявили, что располагают информацией о решении Зеленского не ехать в Гданьск после скандала вокруг отзыва Каролем Навроцким врученной ему высшей польской государственной награды в ответ на наименование одного из подразделений в честь УПА.

Представитель польского правительства Адам Шлапка говорил об отсутствии сигналов того, что президент Владимир Зеленский не приедет на Конференцию по восстановлению.

"ЕвроПравда" в своей редакционной статье советовала президенту ехать в Гданьск несмотря на кризис для сохранения дружеских отношений с польским правительством.