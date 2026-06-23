Туск о конференции в Гданьске: мы выполним свою работу с любой делегацией от Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Конференция по восстановлению Украины выполнит свою работу независимо от состава украинской делегации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск сказал на заседании правительства, его цитирует Polsat News.

Глава польского правительства указал, что не ему решать, кто приедет на конференцию в Гданьске.

"Независимо от того, какая делегация прибудет в Гданьск, мы выполним свою работу. В том числе и потому, что мы подготовили к конференции и помогли подготовить 200 соглашений и договоров. Среди них много непосредственно польско-украинских договоров, касающихся совместных проектов, совместного бизнеса после окончания войны, – сказал Туск еще до того, как премьер Юлия Свириденко объявила, что именно она возглавит украинскую делегацию.

По его словам, и Польша, и Украина заинтересованы в том, чтобы сотрудничество между странами продолжалось.

"В последние дни мы столкнулись с рядом плохих и ненужных событий. И решение о присвоении имени УПА, реакция в виде лишения ордена, возвращение орденов – то одна, то другая сторона принимала решения, которые... негативно сказываются на безопасности Польши и на польских интересах. Поэтому я точно не буду принимать в этом участия ни при каких обстоятельствах", – заявил Туск.

При этом стоит отметить, что "ЕвроПравда" в своей редакционной статье советовала президенту Владимиру Зеленскому ехать в Гданьск, несмотря на кризис для сохранения дружеских отношений с польским правительством.