В Европарламенте поддержали запуск цифрового евро

Комитет Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам во вторник проголосовал за создание цифровой валюты, которая должна ослабить зависимость Европы от платежных систем США.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Законодательное предложение о запуске цифрового евро, внесенное Европейской комиссией в 2023 году, получило 43 голоса "за". 14 членов комитета проголосовали "против", а один воздержался.

Европарламент надеется завершить соглашение о создании валюты с государствами-членами ЕС до конца этого года. Пилотный запуск проекта ожидается во второй половине 2027 года, а полноценный выпуск Европейским центральным банком (ЕЦБ) – в 2029 году.

Проект задерживался из-за опасений, распространенных среди ультраправых групп, что цифровая валюта поставит под угрозу конфиденциальность граждан и в конечном итоге заменит наличные деньги.

Цифровая форма денег Европейского центрального банка предназначена для дополнения наличных денег и действующих банковских услуг, а не для их замены.

Согласно предложению, потребители смогут хранить цифровые евро в специальном кошельке с учетом лимита хранения. Система будет поддерживать как онлайн-, так и офлайн-платежи и призвана обеспечить высокий уровень конфиденциальности, поскольку ЕЦБ не сможет напрямую идентифицировать пользователей по их платежным данным.

Согласно данным Европейского центрального банка, на американских платежных гигантов Visa и Mastercard приходится 61% карточных платежей в еврозоне и почти все трансграничные карточные транзакции.

Дебаты о финансовом суверенитете Европы набрали обороты на фоне роста геополитической напряженности и опасений по поводу зависимости блока от иностранной платежной инфраструктуры.

Ранее президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что евро может стать реальной альтернативой доллару, если правительства стран еврозоны смогут укрепить её финансовую и оборонную архитектуру.

В настоящее время еврозона насчитывает 21 государство, последней к ней присоединилась Болгария.