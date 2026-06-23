В Європарламенті підтримали запуск цифрового євро

Комітет Європейського парламенту з економічних та монетарних справ у вівторок проголосував за створення цифрової валюти, яка має послабити залежність Європи від платіжних систем зі США.

Про це інформує Euractiv, пише "Європейська правда".

Законодавча пропозиція про запуск цифрового євро, внесена Європейською Комісією у 2023 році, отримала 43 голоси "за". 14 членів комітету голосували "проти" та один утримався.

Європарламент сподівається завершити угоду про створення валюти з державами-членами ЄС до кінця цього року. Пілотний запуск проєкту очікується у другій половині 2027 року, а повноцінний випуск Європейським центральним банком (ЄЦБ) – у 2029 році.

Проєкт затримувався через занепокоєння, поширені серед ультраправих груп, що цифрова валюта загрожуватиме конфіденційності громадян і зрештою замінить готівку.

Цифрова форма грошей Європейського центрального банку призначена для доповнення готівки та чинних банківських послуг, а не для їх заміни.

Згідно з пропозицією, споживачі зможуть зберігати цифрові євро у спеціальному гаманці, з урахуванням ліміту зберігання. Система підтримуватиме як онлайн, так і офлайн-платежі та має на меті забезпечити високий рівень конфіденційності, оскільки ЄЦБ не зможе безпосередньо ідентифікувати користувачів за їхніми платіжними даними.

Згідно з даними Європейського центрального банку, на американських платіжних гігантів Visa та Mastercard припадає 61% карткових платежів у єврозоні та майже всі транскордонні карткові транзакції.

Дебати щодо фінансового суверенітету Європи набули обертів на тлі зростання геополітичної напруженості та занепокоєння щодо залежності блоку від іноземної платіжної інфраструктури.

Раніше президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що євро може стати реальною альтернативою долару, якщо уряди держав єврозони зможуть зміцнити її фінансову та безпекову архітектуру.

Нині єврозона налічує 21 державу, останньою туди приєдналась Болгарія.