С 1 января 2026 года Болгария переходит на евро в качестве своей основной валюты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

С 1 января 2026 года Болгария должна стать 21-й страной еврозоны – через два года после того, как евро с 2023 года ввела Хорватия.

В этом году Болгария достигла всех необходимых критериев, среди которых – показатели инфляции, дефицита бюджета, заимствований, стабильность курса обмена валют.

После введения евро Болгария, кроме перехода на новую валюту, получит место в руководящем совете Европейского центрального банка.

С 1 января 2026 года евро постепенно заменит лев в качестве валюты Болгарии. Лев будет обмениваться по курсу 1,95583 лева за 1 евро.

Обе валюты будут использоваться параллельно в течение одного месяца.

При оплате в левах сдача будет выдавать в евро, что позволит постепенно вывести лев из обращения.

Коммерческие банки заранее получили банкноты и монеты евро от Болгарского национального банка (БНБ) и, в свою очередь, обеспечили евро наличными магазины и другие предприятия.

Банкноты и монеты лева можно обменять в БНБ, коммерческих банках и любом почтовом отделении, расположенном в сельской местности, где нет коммерческого банка. Обмен в БНБ является бесплатным и неограниченным во времени.

Обмен в банках и почтовых отделениях является бесплатным в течение первых шести месяцев. С 1 июля 2026 года банки и почтовые отделения могут взимать плату за обмен.

С 1 января 96% банкоматов в Болгарии будут выдавать банкноты евро, а остальные – как можно скорее (в течение двух недель).

При этом стоит отметить, что переход на евро произойдет во время масштабного политического кризиса, который ведет Болгарию к уже восьмым досрочным парламентским выборам.

Читайте подробнее, почему Болгария идет на досрочные выборы и как этим могут воспользоваться "друзья Путина".