Во вторник жара во Франции стала рекордной за 79 лет, фиксировали почти 45°C

Вторник 23 июня стал для Франции самым жарким днем за 79 лет наблюдений, в некоторых местностях фиксировали почти 45°C.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

23 июня стало во Франции самым жарким днем с 1947 года, с тех пор как ведутся системные общенациональные наблюдения, сообщили в метеорологическом агентстве Météo-France.

По состоянию на 15 часов средняя температура составляла 29,6 °C, побив предыдущий рекорд июля 2019 года с 29,4 °C.

Температурные рекорды зафиксировали на 339 станциях наблюдения, преимущественно в западной части страны. Максимальная температура на территории страны была в департаменте Ланды – 44,3°C, в Вандее зафиксировали 44°C.

Жара держалась и ночью: так, в Бискарросе на атлантическом побережье в районе Бордо на 4 утра температура достигала почти 31°C, в Ла-Рошели – 29°C, в Париже – 27°C; в совокупности с другими погодными факторами температура ощущалась на несколько градусов выше этих показателей.

В среду "красное" предупреждение из-за экстремальной жары объявлено для более половины страны – 58 департаментов, это беспрецедентный масштаб.

За период жары зафиксировали уже 18 смертей, которые связывают с экстремальными температурами.

Из-за жаркой погоды приостановила работу одна из АЭС.

От экстремальной жары страдают и другие страны Западной Европы. Италия объявила красный уровень опасности в 15 городах.

В Британии пассажиры поездов сталкиваются с перебоями в движении из-за связанных с жарой ограничений.