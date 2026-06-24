Во вторник жара во Франции стала рекордной за 79 лет, фиксировали почти 45°C
Вторник 23 июня стал для Франции самым жарким днем за 79 лет наблюдений, в некоторых местностях фиксировали почти 45°C.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
23 июня стало во Франции самым жарким днем с 1947 года, с тех пор как ведутся системные общенациональные наблюдения, сообщили в метеорологическом агентстве Météo-France.
По состоянию на 15 часов средняя температура составляла 29,6 °C, побив предыдущий рекорд июля 2019 года с 29,4 °C.
Температурные рекорды зафиксировали на 339 станциях наблюдения, преимущественно в западной части страны. Максимальная температура на территории страны была в департаменте Ланды – 44,3°C, в Вандее зафиксировали 44°C.
Жара держалась и ночью: так, в Бискарросе на атлантическом побережье в районе Бордо на 4 утра температура достигала почти 31°C, в Ла-Рошели – 29°C, в Париже – 27°C; в совокупности с другими погодными факторами температура ощущалась на несколько градусов выше этих показателей.
В среду "красное" предупреждение из-за экстремальной жары объявлено для более половины страны – 58 департаментов, это беспрецедентный масштаб.
За период жары зафиксировали уже 18 смертей, которые связывают с экстремальными температурами.
Из-за жаркой погоды приостановила работу одна из АЭС.
От экстремальной жары страдают и другие страны Западной Европы. Италия объявила красный уровень опасности в 15 городах.
В Британии пассажиры поездов сталкиваются с перебоями в движении из-за связанных с жарой ограничений.