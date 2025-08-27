В Вильнюсе назвали улицу в честь погибшего в Украине литовского добровольца

Городской совет литовской столицы Вильнюса в среду принял решение назвать часть улицы Кернавес в честь Тадаса Тумаса, литовского добровольца, погибшего на войне в Украине в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Председатель Комиссии по исторической памяти муниципалитета Камиле Серейте-Гогелене рассказала, что была выбрана улица недалеко от центра города и что местоположение было согласовано с семьей и друзьями добровольца.

Улица Кернавес находится в районе Шнипишкес столицы, она соединяет проспект Конституции и улицу Озо. Название было дано участку между улицей Крокувос и проспектом Конституции.

Тумас, по прозвищу Милжинас (Гигант), стал первым литовским бойцом, погибшим в ходе боевых действий в Украине.

Как сообщалось, 23 февраля 2024 года российский беспилотник атаковал автомобиль, на котором он вместе с украинским солдатом перевозил мины на линию фронта вблизи Бахмута.

В марте 2024 года городской совет Вильнюса принял резолюцию о чествовании памяти Тумаса и литовского кинорежиссера Мантаса Кведаравичюса, который также погиб в Украине.

Между тем городской совет Бучи в феврале решил назвать улицу в украинском городе в честь Тумаса.

Сообщалось также, что в марте 2025 года во время выполнения боевого задания в Украине погиб еще один литовский доброволец Томас Валентелис. 20-летний парень служил в составе Интернационального легиона ВСУ с августа 2024 года.

Сообщалось, что его посмертно наградят одной из высших военных наград страны.