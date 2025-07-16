Президент Литвы наградил украинских военных, эвакуировавших тело литовского добровольца

Президент Литвы Гитанас Науседа наградил представителей украинских Сил специальных операций, которые принимали участие в эвакуации тела погибшего литовского добровольца Томаса Валентелиса.

Об этом говорится в сообщении Командования Сил специальных операций ВС Украины на странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Командование сообщило, что за проявленную отвагу и профессионализм президент Литовской Республики наградил представителей Сил специальных операций ВС Украины государственной наградой – орденом "За заслуги перед Литвой". Всем участникам этой операции будут отдельно вручены награды за личный вклад в выполнение миссии.

"Операция "Посланник" – эвакуация тела 20-летнего литовского добровольца Томаса Валентелиса из Иностранного легиона ВСУ. К ней операторы ССО тщательно готовились более недели: разведка района, тренировки, планирование маршрута эксфильтрации и отвлекающих действий", – рассказали в командовании.

Тело павшего литовского добровольца удалось эвакуировать буквально из-под носа врага. Воины ССО незаметно добрались до места гибели Томаса Валентелиса, идентифицировали его тело, подготовили к транспортировке и, несмотря на плотный вражеский огонь, успешно эвакуировали без потерь.

Ранее министр обороны Литвы Довиле Шакалиене объявила, что литовского добровольца Томаса Валентелиса посмертно наградят одной из высших военных наград страны.

Валентелис погиб в марте 2025 года во время выполнения боевого задания в Украине. 20-летний парень служил в составе Интернационального легиона ВСУ с августа 2024-го.