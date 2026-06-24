СМИ: первая леди Украины тоже не поедет на конференцию в Гданьск

Первая леди Украины Елена Зеленская якобы также не поедет в Гданьск на Конференцию по восстановлению Украины после того, как туда на фоне скандала с отзывом польской награды решил не ехать президент Владимир Зеленский.

Об этом со ссылкой на свою информацию сообщает Radio ZET, пишет "Европейская правда".

Елена Зеленская якобы отменила поездку в Польшу на Конференцию по восстановлению Украины вслед за Владимиром Зеленским.

В четверг она должна была выступать с лекцией в Университете Гданьска. По данным Radio ZET, утром в среду университет получил сообщение о том, что визит Зеленской отменяется.

Напомним, 23 июня стало известно, что украинскую делегацию в Гданьске будет возглавлять премьер Юлия Свириденко, а президент Владимир Зеленский в Польшу не поедет.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Конференция по восстановлению Украины выполнит свою работу независимо от состава украинской делегации.

"ЕвроПравда" в своей редакционной статье советовала президенту ехать в Гданьск несмотря на кризис для сохранения дружеских отношений с польским правительством.