СМИ: в правительстве Польши считают, что Навроцкий хотел сорвать конференцию по восстановлению

В польском правительстве убеждены, что президент Кароль Навроцкий намеренно объявил решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла именно перед Конференцией по восстановлению Украины в Гданьске.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Onet со ссылкой на представителей в ряду.

По его словам, Навроцкий стремился усилить напряженность в отношениях с Украиной.

"Навроцкий явно хотел спровоцировать напряженность в отношениях с украинцами и отмену визита Зеленского на конференцию в Гданьск. Поэтому он объявил о лишении ордена за неделю до конференции", – сказал собеседник в канцелярии польского премьера.

Гданьская конференция – запланированная на четверг и пятницу – анонсируется уже несколько месяцев. На ней должны присутствовать несколько глав государств и правительств, а официальные делегации должны прибыть из более чем 50 стран. Среди участников должны быть, в частности, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Европейского совета Антониу Кошта и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Политически такое представительство невыгодно для Навроцкого, потому что противоречит его теориям о том, что Туска игнорируют страны ЕС и что он не имеет влияния на переговоры о будущем Украины, отмечают в польском правительстве.

Собеседники портала в правительстве обратили внимание на хронологию событий: "Всю прошлую неделю "Гражданская коалиция" должна была бороться со скандалом в столичном Южном госпитале. А в пятницу вечером Навроцкий внезапно – после двух недель промедления – объявил, что лишает Зеленского важнейшего польского ордена, присвоенного президентом Анджеем Дудой после начала войны. Это затмило медицинский скандал, то есть с точки зрения правых это был политически нелогичный шаг".

"Для "ПиС" и Навроцкого проблемой является то, что им не удалось заблокировать участие Польши в программе ЕС по финансированию вооружений SAFE. Они считают это своим поражением, потому что правительство может политически выиграть от SAFE. Навроцкий и Качиньский хотят довести конференцию в Гданьске до фиаско, потому что предполагают, что там могут быть подписаны соглашения об участии Польши в восстановлении Украины. Это снова было бы в пользу Туска", – сказал представитель канцелярии Туска.

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач ранее заявил, что Кароль Навроцкий не получил приглашение на Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится на этой неделе в Гданьске.

Представитель польского правительства Адам Шлапка заявил, что "удивляется дискуссии" об отсутствии приглашения для президента Польши, отметив, что конференция проходит на правительственном уровне.